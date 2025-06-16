نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق

أكد أحمد خالد نجل الشهيد خالد عبد العال، أنه يشعر بالفخر العميق بوالده، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يصف ما فعله والده إلا أنه كان "بطل حقيقي"، قائلاً: "كلنا فخورين بوالدي، هو بطل في عينينا جميعًا، هو مش بس أبويا، هو بطل وكله فخور بيه".

وأشار أحمد في مداخلة مع الإعلاميتين هالة حواس وسالي حواس، ببرنامج "العاقلة والمتهورة"، عبر قناة الشمس، إلى أنه ليس لديهم أدنى فكرة عن سبب الحريق حتى الآن.

وأوضح: "لحد دلوقتي مش عارفين إيه سبب الحريق، وهذا قضاء الله وقدره، لكن والدي كان يظن أن الحريق بدأ من المحبس المتصل بالخزانات في المحطة، وكان هذا ما دفعه لمحاولة إغلاق المحبس".

كما أعلن أحمد أنه تم تعيينه في وزارة البترول، حيث قال: "الوزير كريم بدوي قال لي إنه سيتم تعييني في وزارة البترول، وأنا أشكر كل المسؤولين الذين دعمونا ووقفوا بجانبنا في هذا الموقف الصعب، بدءًا من فخامة الرئيس إلى جميع المسؤولين الذين قدموا واجب العزاء ورفعوا من روحنا المعنوية".

https://www.youtube.com/watch?v=PiksxQzeZOc



