أهلاوي وزملكاوي على رأس المرشحين لقيادة الاتحاد.. وشوقي غريب في الصورة

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر بنادي الاتحاد السكندري، عن آخر تطورات ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للمدرب مجدي عبد العاطي.

وقال مصدر بنادي الاتحاد السكندري في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، إن ملف المدرب علاء عبد العال، أغلق بالفعل عقب التأكد أن المدرب حصل على "شيك" من نادي غزل المحلة، والمدرب بات مديرًا فنيًا لنادي غزل المحلة والفصة تم غلقها بشكل نهائي.

وأكد، أحمد سامي دخل ضمن دائرة المرشحين لقيادة المدرب، وهناك لاعبين داخل النادي وعلى رأسهم الحارس المهدي سليمان الذي انتهى تعاقده مع الفريق ولم يجدد، تواصلوا مع المدرب وأكدوا أنهم يرغبون في تواجده، والمهدي أبلغ المدرب أنه سيجدد تعاقده مع الفريق حال تولى القيادة الفنية لزعيم الثغر.

كما شدد المصدر، كما قولنا من قبل في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، أن خالد جلال على رأس المرشحين أيضًا لقيادة الاتحاد وهناك لاعبين أيضًا يرغبون في تواجده وعدد من أعضاء مجلس الإدارة يرغبون في تواجد جلال مع الفريق في الموسم الجديد، والمدرب أبدى موافقته على قادة زعيم الثغر.

وأضاف، محمد عمر رئيس لجنة الكرة بنادي الاتحاد السكندري، يرغب في التعاقد مع المدرب شوقي غريب لتولي تدريب الفريق في الموسم الجديد، ويرى أنه رجل المرحلة الحالية.

واختتم، ملف المدير الفني سيتم حسمه خلال أيام، ولكن يبقى خالد جلال وأحمد سامي على رأس المرشحين وهم الأقرب حتى الآن.