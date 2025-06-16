وادي دجلة يعلن التعاقد مع أحمد رمضان لقيادة فريق السيدات

أعلنت أندية وادى دجلة عن تعيين الكابتن أحمد رمضان مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي، في إطار سعي الإدارة لتعزيز الجهاز الفني بخبرات متميزة تقود الفريق إلى تحقيق المزيد من النجاحات على المستويين المحلي والقاري.

ويمتلك الكابتن أحمد رمضان سجلًا حافلًا في مجال كرة القدم النسائية، حيث سبق له قيادة فريق مسار للسيدات إلى منصات التتويج، بحصد لقب الدوري المصري للسيدات وكأس مصر، إلى جانب تحقيق إنجاز بارز بالفوز بالميدالية البرونزية في دوري أبطال أفريقيا للسيدات. كما شغل سابقًا منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري للسيدات، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز الكوادر الفنية في اللعبة.

ويُعد رمضان من الأسماء المعروفة في الوسط الرياضي المصري، حيث كان لاعبًا سابقًا في صفوف نادي المقاولون العرب، وساهم بشكل كبير في تتويج النادي بكأس مصر عام 1990، في واحدة من المحطات المهمة في مسيرته الكروية كلاعب.

تأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية أندية وادى دجلة الرامية إلى النهوض بكرة القدم النسائية المصرية وتطوير العناصر الفنية، وتحقيق طموحات الفريق في المنافسات المحلية والإفريقية خلال المرحلة المقبلة.

وتُعَد هذه الخطوة جزءًا من توجه أندية وادى دجلة نحو ضخ دماء جديدة في الجهاز الفني، بهدف استعادة مكانة الفريق على الساحة التنافسية، وفتح صفحة جديدة بقيادة فنية تحمل سجلًا حافلًا من النجاحات والطموح.