أخبار التوك شو: مفاجأة درجات الحرارة خلال صيف 2025 لن تتجاوز 37 درجة.. والملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في هذا التقرير:

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين 16 -6 -2025.



مفاجأة في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة، ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع

حذر الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن من تبعات الهجوم الإسرائيلي على إيران على أمن المنطقة واستقرارها، وأكد على أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة.



الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم الغذاء سلاحا في حربها على غزة

أعلنت جمعية الأمم المتحدة، أنّ إسرائيل تستخدم الغذاء سلاحا في حربها على المدنيين في قطاع غزة، مضيفة: نكرر الدعوات لإجراء تحقيقات في الهجمات المميتة قرب مراكز توزيع المساعدات بغزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



الرئيس السيسي يتفقد طرازات سيتروين C4X المصنعة محليًا داخل الهيئة العربية للتصنيع

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس السيسي اجتمع مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.



تحويلات الخارج تتحدى الأزمات.. واحتياطي النقد الأجنبي يسجل رقمًا قياسيًا

قالت رانيا الماريه، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، إن حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الأرقام تؤكد تضاعف العائدات الشهرية منذ تعويم الجنيه في مارس 2024.



إيران تطالب مجلس الأمن بإصدار قرار يدين الهجمات الإسرائيلية

طالب متحدث الخارجية الإيرانية من مجلس الأمن بإصدار قرار يدين الهجمات الإسرائيلية.



السر في التبريد الليلي.. مفاجأة درجات الحرارة خلال صيف 2025 لن تتجاوز 37 درجة

أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، أن صيف هذا العام مختلف كليًا عن صيف العام الماضي، حيث يشهد طقسًا أكثر اعتدالًا واستقرارًا، وسط غياب التطرفات المناخية التي عانت منها البلاد سابقًا.



الدخول بـ5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين

أكد الكاتب الصحفي سرحان سنارة، أن انطلاقة موسم الصيف بدأت فعليًا مع نهاية امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، وبالتزامن مع عطلة عيد الأضحى.