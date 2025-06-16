حملة للتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية بقريتى العبيدية والحورانى بفارسكور





فى إطار الحملات الموسعة التى تشهدها الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمحافظةدمياط ، لمتابعة تلك المنظومة، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ، حملة مكبرة استهدفت الأسواق والمنشآت الغذائية بقريتي الحوراني والعبيدية وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى وهيئة سلامة الغذاء.

حيث تم خلالها التأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية والوقوف على الالتزام بمعايير واشتراطات التخزين و النظافة وكذا الالتزام بالأسعار المحددة، هذا وقد تم ضبط عدد من المخالفات و إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية ، للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين والالتزام بالأسعار المحددة