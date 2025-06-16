لجنة حصر المنشآت الآيلة للسقوط داخل دمياط

ترأس اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، اجتماع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التى تضم مديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة والادارات الهندسية والتنظيم بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والفنيين المعنيين بهذا الملف ..

وتناول الاجتماع استعراض شامل للمنشآت الآيلة للسقوط والاجراءات التى تمت بشأنها وناقش اللواء همام موقف تنفيذ قرارات الازالة الصادر للمنشأت "هدم كلى/جزئى" ، ووجه بحصر المعوقات التى تحول دون تنفيذ قرارات الازالة لتلك المنشآت وناقش مقترح اللجنة بشأنها .

كما أكد على ضرورة حصر قرارات الترميم والصيانة الصادرة للمنشأت والتأكد من تنفيذها للحفاظ على سلامة المواطنين، والتأكد من تفعيل دور اتحاد الشاغلين فيما يخص أعمال الصيانة للمنشآت السكنية وذلك طبقا لما أقره قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية