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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جهاز المنتخب يشيد بالشناوي ويدعم تريزيجيه قبل مواجهة بالميراس بمونديال الأندية

الشناوى
الشناوى
رباب الهواري

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر، حرص على متابعة أداء لاعبي الأهلي الدوليين في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي.

تابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" حسام حسن وجهازه الفني، كانوا حريصين على التواصل مع بعض اللاعبين أبرزهم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، بعد ظهوره بمستوى مميز أمام إنتر ميامي، وأكدوا على ثقتهم في استمراره بنفس المستوى خاصة وأنه حارس مصر الأول وأحد الخبرات الكبيرة التي يعتمد عليها التوأم".

واختتم:"الجهاز الفني لمنتخب مصر، حرص أيضا على الاطمئنان على إمام عاشور بعد إصابته، وفي نفس الوقت دعموا تريزيجيه بعد إهداره ركلة الجزاء، مؤكدين على أن هذا وارد في كرة القدم ويجب أن يتجاوز اللاعب هذا الموقف سريعا والاستعداد بقوة للفترة المقبلة سواء مع الأهلي أو منتخب مصر".

محمد الشناوى الأهلي أخبار الأهلي كأس العالم للأندية تريزجية

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