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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فاروق حسني: مبارك طلب مني افتتاح معرض الكتاب يوم 29 يناير والناس في الشارع

فاروق حسني
فاروق حسني
عادل نصار

كشف الفنان التشكيلي فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن تفاصيل آخر مكالمة هاتفية جمعته بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك يوم استقالة من الحكومة.


وأشار فاروق حسني ، خلال تصريحات لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» إلى استقباله مكالمة هاتفية من الرئيس مبارك يوم إعلان استقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف، قائلا: «الرئيس مبارك كلمني يوم استقالة الحكومة وقال لي: (إزيك يا فاروق عامل إيه؟ وافتتاح معرض الكتاب أرجوك افتتحه أنت)، والناس في الشارع؟ قلت له يا ريس إحنا بنستقيل دلوقتي، أنا مش هكون موجود، قال لي: (طيب خلاص).. هذه اللحظة لن أنساها».

واسترجع الأيام التي سبقت الاستقالة، لافتا إلى أنه كان من المقرر عقد اجتماع وزاري دعا إليه رئيس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف في القرية الذكية، قائلا: «وقتها كانت بدأت 25 يناير الأحداث، فقلت لازم يعتذر ويلغي الاجتماع، لكنهم طلبوا الحضور وذهبنا».

وعبّر عن دهشته من أن رئيس الوزراء بدأ الحديث في موضوع الاجتماع، بينما كانت المحافظات تشهد تظاهرات، قائلا: «وجدنا رئيس الوزراء يتحدث عن الموضوع، قلت إزاي يتكلم في موضوع زي ده! والبلد فيها مظاهرات؟».

وأكد أن علاقته بالرئيس مبارك لم تنقطع بعد الثورة، كاشفا أن الرئيس الراحل دعاه إلى منزله على الغداء بعد خروجه من السجن.

ونفى أن يكون الرئيس الراحل فقد التركيز خلال أيامه الأخيرة، قائلا: «كان ذهنه صاحي حتى آخر لحظة».

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية برئاسة أحمد نظيف قدمت استقالتها يوم السبت 29 يناير عقب المظاهرات التي طالبت الرئيس الراحل مبارك بالتنحي.

فاروق حسني عمرو أديب مبارك

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