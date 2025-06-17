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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معهد تيودور بلهارس ينظّم الملتقى العلمي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد

معهد تيودور بلهارس
معهد تيودور بلهارس
نهلة الشربيني

يُعلن معهد تيودور بلهارس للأبحاث عن انطلاق فعاليات الملتقى المصري الفرنسي الثالث عشر لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، يوم الأحد الموافق 22 يونيو الجاري بمقر المعهد، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعزيز التعاون الدولي بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية ونظيراتها الدولية، وفي ظل اتفاقية التعاون العلمي بين معهد تيودور بلهارس للأبحاث، وكلية طب قصر العيني، ومستشفى بوجون – جامعة باريس سيتيه.

يهدف هذا الحدث العلمي إلى تعزيز التبادل المعرفي بين الخبراء المصريين والفرنسيين في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وعرض أحدث التطورات في تشخيص وعلاج هذه الأمراض، ودعم مسارات التعليم الطبي المستمر، بما يتماشى مع المستجدات العالمية، إلى جانب مناقشة حالات إكلينيكية تُسهم في تعزيز الممارسات الطبية.

وأكد الدكتور أحمد عبد العزيز، القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس، أن هذا الملتقى يُعد نموذجًا للتعاون الدولي الفعَّال، ومنصة علمية فريدة لتوطيد التعاون بين مصر وفرنسا في مجال البحوث الطبية، مشيرًا إلى سعي المعهد من خلال هذا الحدث إلى دعم الشراكة مع المؤسسات الطبية الرائدة، وتطوير الخدمات الصحية من خلال تبادل الخبرات والبحوث الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على المرضى.

وأوضح الدكتور أحمد الراعي، رئيس اللجنة المنظمة وأستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالمعهد، تفاصيل البرنامج العلمي للملتقى، والذي يتضمن محاضرات متقدمة وحالات سريرية تثري النقاش العلمي بين المشاركين.

ويشمل برنامج الملتقى مزيجًا من المحاضرات العلمية المتقدمة، والجلسات التفاعلية لمناقشة حالات إكلينيكية من مصر وفرنسا، بمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين من الجانبين.

ويدعو المعهد كافة الأطباء المتخصصين، والباحثين، وأخصائيي الجهاز الهضمي والكبد، وطلاب الدراسات العليا، للمشاركة في فعاليات هذا الملتقى العلمي الهام.

 للتسجيل، يُرجى زيارة الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1eE610abRRWqbioDzxAzEcmfZHDTeWapW_LvYiwoRyC0/viewform

التعليم العالي البحث العلمي وزارة التعليم العالي

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