بحضور وزيري الرياضة والصحة..ختام دوري مراكز الشباب لكرة اليد بالعاصمة الإدارية.. غدا

تختتم وزارة الشباب والرياضة غداً الأربعاء، فعاليات دوري مراكز الشباب لكرة اليد، بإقامة المباراة النهائية المرتقبة بين منتخب الإسكندرية ومنتخب القليوبية، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك بحضور وزراء الشباب والرياضة والصحة والمجالس النيابية، ومحافظي القليوبية والإسكندرية، ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ولفيف من الشخصيات العامة وذات الصلة.

تنظم البطولة الإدارة المركزية لمراكز الشباب – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ضمن خطة الوزارة لدعم الألعاب الجماعية وتوسيع قاعدة المشاركة في مختلف المحافظات، مع التركيز على اكتشاف المواهب وتطوير الأداء الرياضي داخل مراكز الشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن دوري مراكز الشباب لكرة اليد يعد منصة قوية لصقل المهارات وتعزيز التنافس الرياضي بين الشباب.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل دعمها للمبادرات والبطولات التي تهدف إلى بناء جيل قادر على التميز، ومؤهل للمشاركة في المنتخبات الوطنية مستقبلاً.