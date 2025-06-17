كاتب صحفي: قافلة الصمود سياسية وليست إنسانية.. وهدفها إحراج مصر

قال الكاتب الصحفى أحمد الخطيب إن قافلة الصمود قافلة سياسية وليست إنسانية والغرض منها إحراج الدولة المصرية.

وأضاف الخطيب خلال مداخلة مع الاعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 على قناة الحياة أن الشعب الفلسطينى بيخلص من 7 أكتوبر العام الماضى وليس من المنطقى أن تأتى قافلة بغرض مساعدة الشعب الفلسطينى الان الا بغرض سياسى بالتعاون مع التنظيم الدولى للاخوان.

وتابع الخطيب أن جماعة الاخوان الارهابية هدفها استخدام الشائعات لهدم استقرار مصر مؤكدا ان دور مصر تاريخى لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف الخطيب أن مخطط جماعة الاخوان الارهابية هدم الاوطان.

وعلق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على القوافل التي تدعي رغبتها في العبور من الأراضي المصرية لكسر الحصار عن غزة.



وقال فرج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: مصر دولة لها قوانين يجب احترامها، ومصر التي قدمت المساعدات الإنسانية لقطاع غزة على مدار العام ونصف العام الماضي".

ولفت سمير فرج، إلى أن هناك من يرغب في الإضرار بالأمن القومي المصري، ومصر لن تسمح بذلك على الإطلاق.

وأكد سمير فرج، أن مصر لم تقصر على الإطلاق في دعم القضية الفلسطينية على مدار التاريخ.