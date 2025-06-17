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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

براءة الفنان محمد غنيم من اتهامه بتهديد طليقته

الفنان محمد غنيم
الفنان محمد غنيم
رامي المهدي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها ببراءة الفنان محمد غنيم في اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما بعدما تم التصالح بينهما أمام المحكمة.

كانت المحكمة أصدرت حكما غيابيا بالسجن 3 سنوات على الفنان محمد غنيم، فى اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.

كانت نيابة جنوب القاهرة الكلية، أحالت الممثل والطبيب محمد غنيم ؛ بتهمة تهديد طليقته بإفشاء أمور خادشه للشرف وتهديدها بالقتل، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

واتهمت النيابة فى القضية رقم 15486 لسنة 2022؛ جنايات قسم مصر القديمة؛ المقيدة برقم 2307 لسنة 2022، كلى جنوب القاهرة؛ أن النيابة العامة تتهم محمد محمد أبو المعاطى غنيم 63 سنة، طبيب بشرى وممثل مخلى سبيله؛ أنه فى غضون عام 2022، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة؛ هدد المجنى عليها رانيا نبيل ذكى خليفه؛ كتابًا وشفها بواسطة زينب حسن؛ بارتكاب جريمة ضد النفس مهددا إياها بالقتل وإفشاء أمورًا مخدشة بالشرف وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالى على النحو المبين بالتحقيقات.

عاد الفنان محمد غنيم ليتصدر واجهة الأخبار من جديد بالحديث عن زوجته التي تجمعه بها أزمة كبيرة، وصلت إلى حد اتهامه لها بالجمع بين زوجين.

وصرح الفنان محمد غنيم من جديد بشأن زوجته السابقة، ليعيد التساؤلات من جديد عن هويتها، حيث قال إنه اكتشف أن زوجته رفعت قضية خلع على زوج آخر وهي في عصمته.

اتهام محمد غنيم لزوجته بالجمع بين زوجين 
ويشير غنيم إنه تقدم بشكوى ضدها، لكن المحكمة حفظت الشكوى، ثم طلقها بعد ذلك، لكنها لازالت تنكر فترة زواجه منها، وتتهمه بأنه "بيجري وراها" بحسب تصريحاته لوسائل الإعلام.


 

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