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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: تطوير شارع الجلاء بالمحلة الكبرى يسهم في تقليل التكدس وتحسين الحركة المرورية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، سير العمل في مشروع تطوير ورصف شارع الجلاء بمدينة المحلة الكبرى، والذي يُعد من الشوارع الحيوية ذات التأثير المباشر على الحركة المرورية داخل المدينة،في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها محافظة الغربية لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جهود محافظ الغربية 

ويمتد شارع الجلاء بطول 1700 متر وبعرض متوسط يبلغ 16 مترًا، ويربط بين شارع البحر وطريق كفر الشيخ، مرورًا بتقاطع شارعي شكري القوتلي ومحب، ويُعد أحد الشرايين الرئيسية التي تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، خاصة في ظل الكثافة السكانية والحركة التجارية والصناعية التي تتميز بها المحلة الكبرى، باعتبارها قلعة الصناعة المصرية.

جهود الجهات التنفيذية 

وأكد محافظ الغربية أن المشروع يتم تنفيذه على عدة مراحل، تبدأ بأعمال إحلال وتجديد شامل لخط مياه الشرب كمرحلة أولى، لضمان وجود بنية تحتية قوية قبل تنفيذ أعمال الرصف النهائية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن سياسة المحافظة لتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، والحد من تكرار مشكلات البنية التحتية في المستقبل.

بدء توريد وتشغيل التربة الرملية 

وأوضح المحافظ أنه تم البدء بتوريد وتشغيل التربة الرملية بالقطاع الأول من المشروع، والذي يمتد من ميدان المشحمة حتى تقاطع شارع شكري القوتلي، وذلك لاستعدال المناسيب تمهيدًا لوضع طبقة الأساس، كما تتم الأعمال حاليًا في قطاعين متوازيين: من ميدان أبو دراع حتى طريق دمرو، ومن ميدان المشحمة حتى تقاطع شكري القوتلي.

وأشار اللواء الجندي إلى أن تطوير شارع الجلاء سيسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الطرق الداخلية، وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، وتقليل التكدسات المرورية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية لأهالي المدينة، خاصة في ظل النشاط الاقتصادي والتجاري الكبير الذي تشهده المحلة.

دعم الأسر والعائلات 

وشدد محافظ الغربية على أن المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير شبكة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن جميع الأعمال تتم وفق جدول زمني محدد وتحت إشراف هندسي دقيق، لضمان التنفيذ بالجودة المطلوبة ومعايير الأمان والسلامة.

تكثيف العمل 

وفي ختام تصريحاته، وجّه اللواء أشرف الجندي بضرورة تكثيف العمل والالتزام بالتوقيتات المقررة، مع تطبيق أعلى المواصفات الفنية، مؤكدًا أن محافظة الغربية مستمرة في تنفيذ خططها التنموية لتحقيق بيئة حضرية تليق بأهالي المحلة، في إطار رؤية الدولة المصرية 2030، وبما يعزز من مكانة المدينة كواحدة من أهم مراكز التنمية الصناعية والخدمية في الجمهورية.

محافظ الغربية دعم الأسر والعائلات خطة المرورية شوارع المحلة خدمات المواطنين

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