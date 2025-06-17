محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع السنترال بالسنطة

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أعمال التطوير الجارية بشارع السنترال بمدينة السنطة، والذي يُعد من المحاور الحيوية والرئيسية داخل المدينة، ويخدم عددًا كبيرًا من المواطنين والمترددين على المنطقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة تأهيل البنية التحتية ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بمختلف المدن.

جهود محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة الشاملة لإعادة الوجه الحضاري لمدينة السنطة، وتحسين جودة الطرق الداخلية بما يعكس صورة حضارية تليق بالمواطنين، ويُحقق أعلى معدلات السلامة المرورية والتنظيم الحضري.

وتشمل الأعمال الجارية بشارع السنترال وضع الطبقة الرابطة بطول 500 متر، ومتوسط عرض 11 مترًا، فضلًا عن تنفيذ أرصفة جانبية بعرض 1.5 متر من كل جانب، بما يراعي حركة المشاة ويُعزز الانسيابية في حركة المركبات، ويُعيد للشارع رونقه ومظهره الجمالي.

دعم مشروعات الصرف

وأوضح “الجندي” أن تطوير شارع السنترال هو جزء من رؤية متكاملة تستهدف تحسين الحياة اليومية للمواطن، وتهيئة بيئة حضارية متطورة وآمنة، مشددًا على الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، لضمان استدامة الطريق لسنوات قادمة.

خطه طموحة

وأشار المحافظ إلى أن هناك خطة طموحة لتطوير كافة الشوارع الحيوية بمدينة السنطة، يجري تنفيذها على مراحل متتابعة، بالتنسيق بين الجهات التنفيذية والمعنية، ضمن رؤية متكاملة لتطوير المدن والمراكز بالمحافظة.

دعم مشروعات السنطة

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن ما يتم تنفيذه على أرض مدينة السنطة هو انعكاس مباشر لحرص الدولة على تحسين معيشة المواطن من خلال مشروعات بنية تحتية جادة وفعالة، ترفع كفاءة الأداء الخدمي وتُعيد للمكان قيمته ومكانته.