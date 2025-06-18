الدقهلية: 1224 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بـ37 درافيل ببلقاس

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن استفادة 1224 مواطنا من أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية، التي أقيمت بـ37 درافيل مركز بلقاس.

وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين

وأكد المحافظ على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في جميع مراكز وقرى المحافظة، وخاصة المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة.

القافلة شملت تخصصات مختلفة، ضمت 9 عيادات

وأوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار يومي 16,17 يونيو الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، وشملت تخصصات مختلفة، ضمت 9 عيادات، قامت بالكشف على، 166 باطنة، 188 أطفال، 65 جراحة، 73 أسنان، 70 رمد، 97 نساء وتنظيم أسرة، 152 جلدية، 59 عظام، 54 أنف وأذن.

كما قامت القافلة بإجراء، 98 أشعة عادية وموجات صوتية، 145كشف مبكر عن الضغط والسكر، ومعمل الدم والطفيليات 223، وإحالة 3 حالات للمستشفيات، وعلاج حالة على نفقة الدولة، إلى جانب عقد 48 ندوات تثقيفية، استفاد منها 640 مترددا على القافلة.