ايراهيم عبد الجواد: ميسي ساحر مهما تقدم عمره

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بتألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وشارك إبراهيم عبد الجواد جمهوره مقطع فيديو للنجم ميسي وهو يلعب كرة القدم، وذلك عبر فيسبوك وعلق كاتبا :ساحـــر مهما تقدم عمره .

وتلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، هدية مميزة من أسطورة كرة القدم الإيطالية روبرتو باجيو، عقب لقاء فريقه ضد الأهلي، فجر الأحد الماضي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

ومنح باجيو ميسي قميصًا ارتداه خلال كأس العالم 1994، وكان ميسي متأثرًا بشكل واضح بهذه البادرة وشارك اللحظة بفخر على وسائل التواصل الاجتماعي.



تعليق ميسي على هدية باجيو

كتب ميسي عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: “يا لها من زيارة رائعة! شكرًا لك يا روبرتو على هذه الهدية المميزة والقيّمة وعلى الحوار الرائع الذي تبادلناه، أنت نجم وأسطورة كروية تاريخية، سيسعدنا دائمًا الترحيب بك كلما رغبتَ في زيارتنا!”.