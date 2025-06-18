سيراميكا كليوباترا يزاحم الزمالك وبيراميدز في سباق التعاقد مع حارس الجونة

دخل مسئولو نادى سيراميكا كليوباترا في مفاوضات قوية مع محمد علاء حارس مرمى نادى الجونة لتدعيم حراسة مرماه في الموسم المقبل.

وقدم سيراميكا عرضا لمسئولى النادى الساحلى للفوز بخدمات الحارس، قبل أن ينجح الزمالك وبيراميدز فى اتمام الصفقة لصالح أيهما، حيث يضع الناديين الحارس صاحب الـ 24 ربيعا فى حساباتهما.

وبدأ مسئولو نادى سيراميكا مفاوضات جادة مع حارس الجونة بعدما قدم مستويات مميزة في الموسم الماضى، بالإضافة إلى معاناة مركز حراسة المرمى في سيراميكا بالموسم الماضى وعدم ثبات مستوى محمد بسام في المباريات.

في الوقت نفسه يسعي نادي الزمالك لضم محمد علاء لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم القادم بعدما ظهر حارس الجونة بأداء مميز خلال الموسم الماضي.

أرقام محمد علاء حارس الجونة

لعب محمد علاء مع الجونة في 25 مباراة أستقبل من خلالهم 18 هدفا وتصدي إلي 69 تصويبة الاكثر في الدوري.

وتصدي من داخل منطقة الجزاء إلي 47 تصديًا، وحافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة الاكثر في الدوري متساويا مع محمود جاد.