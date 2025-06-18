عامل يخفي هاتفا في حمام سيدات بكافيه بالدقي

لجأ عامل إلى حيلة لارتكاب جريمة مخجلة، حيث أخفى هاتفا في حمام السيدات بكافيه يعمل به لتصويرهن.

ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم بعدما اكتشفت فتاة الهاتف.

ورد بلاغ لـ قسم شرطة الدقي يفيد باتهام شخص بتصوير الفتيات داخل حمام كافيه بالدقي.

وانتقل رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن عاملا بالكافيه، أخفى هاتفه داخل حمام السيدات لتصويرهن، واكتشفت فتاة الهاتف، وتم القبض على المتهم.

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.