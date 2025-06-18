وزير الرياضة يطالب بوضع استراتيجية واضحة لتأهيل لاعبي رفع الأثقال المتميزين

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كلًا من محمد عبد المقصود، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والخبير الروماني دراجوس دورو، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لرفع الأثقال، والذي وصل إلى مصر قبل أيام قليلة لتولي مهمته رسميًا.

جاء اللقاء في ضوء حرص الوزير على التعرف على رؤية المدير الفني الجديد لتطوير المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، واستعراض التصور الفني وخطة العمل التي يستعد لتنفيذها بالتنسيق مع الاتحاد، بهدف إعادة رفع الأثقال المصرية إلى مكانتها الطبيعية على منصات التتويج القارية والدولية.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية توفير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية التي تساعد على تنفيذ خطة الإعداد على النحو الأمثل، إلى جانب وضع استراتيجية واضحة لتأهيل اللاعبين المتميزين وصقل المواهب الناشئة استعدادًا للمنافسات المقبلة، وفي مقدمتها البطولات الأفريقية والعالمية ودورة الألعاب الأولمبية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تدعم بقوة اتحاد رفع الأثقال في إطار توجه الدولة نحو تعزيز تواجد مصر في الرياضات الأولمبية، مشيرًا إلى أن الاستعانة بخبرات دولية متميزة يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية تطوير الأداء الفني ورفع كفاءة المنتخبات الوطنية.

كما رحب وزير الشباب والرياضة بانضمام المدير الفني الروماني إلى منظومة العمل الرياضي في مصر، متطلعا أن يكون إضافة قوية للمنتخب الوطني لرفع الأثقال.

وشدد على اهمية توفير المناخ المثالي للاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق الإنجازات وعودة الاوناش المصرية مرة اخري للتتويج.

من جانبه، أعرب المدير الفني الجديد عن سعادته ببدء مهمته في مصر، مؤكدًا التزامه الكامل بتطبيق برنامج إعداد شامل يعتمد على أحدث الأساليب التدريبية، وبناء فريق قوي قادر على المنافسة الدولية ورفع علم مصر عاليًا في مختلف البطولات.

حضر اللقاء الدكتور اشرف البجرمي، رئيس قطاع الرياضة، الدكتور محمد الكردي، وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي، وشريف حنفي، المنسق الاعلامي للاتحاد.