قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء اجتماع "لجنة أزمات" الأول لمتابعة تداعيات الحرب الإيرانية ـ الاسرائيلية
«يا نبض قلبي».. الشيخ محمد حسان يعلن وفاة والدته ويحدد موعد ومكان الجنازة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
الأول من نوعه.. تفاصيل لقاء آل باتشينو مع بابا الفاتيكان
السعودية تدعو قاصدي المسجد الحرام إلي ارتداء الكمامات
وقوع انفجارات ضخمة في مدينة كرج الإيرانية
4 مليارات يورو .. البرلمان الأوروبي يعتمد القراءة النهائية للدعم المالي لمصر
وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد الإقليمي والتنسيق مع وزراء الخارجية العرب
شاهد.. قميص الأهلي خارج استاد ميتلايف قبل مباراة بالميراس غدًا
الوزراء يوافق علي إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة
قفزة كبيرة في أسعار الأسمنت وهذا ثمن الطن للمستهلك
الوزراء يوافق على تخصيص أرض لإقامة مدينة أطفيح الصناعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس اتحاد رفع الأثقال والمدير الفني الجديد للمنتخب المصري

وزير الرياضة ورئيس اتحاد رفع الأثقال
وزير الرياضة ورئيس اتحاد رفع الأثقال
محمد سمير

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كلًا من السيد محمد عبد المقصود، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والخبير الروماني دراجوس دورو، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لرفع الأثقال، والذي وصل إلى مصر قبل أيام قليلة لتولي مهمته رسميًا.

جاء اللقاء في ضوء حرص الوزير على التعرف على رؤية المدير الفني الجديد لتطوير المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، واستعراض التصور الفني وخطة العمل التي يستعد لتنفيذها بالتنسيق مع الاتحاد، بهدف إعادة رفع الأثقال المصرية إلى مكانتها الطبيعية على منصات التتويج القارية والدولية.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية توفير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية التي تساعد على تنفيذ خطة الإعداد على النحو الأمثل، إلى جانب وضع استراتيجية واضحة لتأهيل اللاعبين المتميزين وصقل المواهب الناشئة استعدادًا للمنافسات المقبلة، وفي مقدمتها البطولات الأفريقية والعالمية ودورة الألعاب الأولمبية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تدعم بقوة اتحاد رفع الأثقال في إطار توجه الدولة نحو تعزيز تواجد مصر في الرياضات الأولمبية، مشيرًا إلى أن الاستعانة بخبرات دولية متميزة يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية تطوير الأداء الفني ورفع كفاءة المنتخبات الوطنية.

كما رحب وزير الشباب والرياضة بانضمام المدير الفني الروماني إلى منظومة العمل الرياضي في مصر، متطلعا أن يكون إضافة قوية للمنتخب الوطني لرفع الأثقال. مشددا على اهمية توفير المناخ المثالي للاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق الإنجازات وعودة الاوناش المصرية مرة اخري للتتويج.

من جانبه، أعرب المدير الفني الجديد عن سعادته ببدء مهمته في مصر، مؤكدًا التزامه الكامل بتطبيق برنامج إعداد شامل يعتمد على أحدث الأساليب التدريبية، وبناء فريق قوي قادر على المنافسة الدولية ورفع علم مصر عاليًا في مختلف البطولات.

حضر اللقاء الدكتور اشرف البجرمي، رئيس قطاع الرياضة، الدكتور محمد الكردي، وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي، وشريف حنفي، المنسق الاعلامي للاتحاد.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال الخبير الروماني دراجوس دورو المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لرفع الأثقال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. موعدها ورابطها

ترشيحاتنا

الشعر المقصف

3 طرق لحماية الشعر من الجفاف في فصل الصيف

لقاح الايدز

في اليوم العالمي للقاح الإيدز .. أهم علامات الإصابة بفيروس نقص المناعة

برج الميزان

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| علاج احتقان الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية.. ملك قورة بإطلالة جريئة.. وحنان مطاوع تثير الجدل

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها

نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها
نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها
نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها

ضبط 4 أطنان لحوم ودجاج مجهول المصدر خلال حملات تموينية بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

السيدة

سيدة تروي تعرضها للضـ.رب على يد طالبات إحدى المدارس الشهيرة بالتجمع

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد