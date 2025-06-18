الوزراء: 6 اشهر احتياطي للسلع التموينية و3 سفن تغويز تأمن الغاز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تشكيل لجنة الازمات جاء بهدف رصد ومتابعة تطورات الأحداث المرتبطة بالعمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية بشكل لحظي.

واضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له بمؤتمر الحكومة الاسبوعي، نعمل على ضمان استقرار الأسواق الداخلية حتى لو طال النزاع الإسرائيلي.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن للغاية ويتخطى 6 أشهر، مستدركا أن لدينا مخزون استراتيجي آمن جدا يتجاوز 6 أشهر من السلع التموينية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن لدينا 3 سفن تغويز في مصر تعمل على تلبية احتياجات البلاد من الطاقة لكل القطاعات وخاصة قطاع الصناعة.

وأكمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نجحنا في تأمين احتياجات الغاز بتواجد ثلاث سفن تغويز على الأراضي المصرية.

