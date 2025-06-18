غارة إسرائيلية جديدة والهلال الأحمر ينفي استهداف مبناه في طهران

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جديدة، اليوم الأربعاء، على عدة مواقع في طهران، حيث سُمع دوي إنفجارات في وسط العاصمة الإيرانية وتصاعد دخان ضخم وكثيف من شرقها، بالإضافة إلى استهدف زنجان شمالي إيران.

وأفادت مصادر إعلامية بوقوع غارة إسرائيلية بالقرب من مبنى الهلال الأحمر الإيراني في العاصمة، وهو ما نفته منظمة الهلال الأحمر، مؤكدة أن مبناها لم يتعرض لأي استهداف مباشر.

وفي سياق متصل، تصدت الدفاعات الجوية الإيرانية لأجسام وصفتها بـ"المعادية" في أجواء العاصمة طهران، بحسب ما أفادت به وكالة "مهر" الإيرانية.

ومن جانبها، ذكرت وكالة "تسنيم" أن عمليات التصدي للهجمات لا تزال مستمرة فوق سماء المدينة.

