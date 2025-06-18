قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصيف يبدأ السبت.. هل نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة مقارنة بالعام الماضي؟
فات الميعاد الحلقة 5.. أسماء أبو اليزيد تصفع زوجها بعد اعتدائه عليها
مدبولي: انقطاع الكهرباء مؤخرا حالات فردية.. وهذه حقيقة تخفيف الأحمال
15 مليون مشاهدة.. "على مسئوليتى" مع أحمد موسى يحقق ملايين المشاهدات منذ بداية الحرب بين إيران و إسرائيل
محمد محسن أبو النور: إيران لن تستسلم بسهولة أمام تهديدات واشنطن
نظير عياد: الإفتاء فن ومسئولية تتطلب إعدادا وتأهيلا شاملا
رئيس الوزراء يكشف لـ"صدى البلد" أهم تكليفاته لوزراء لجنة الأزمات
إيران توجه تحذيرا بإخلاء عدة مناطق في حيفا شمال إسرائيل
طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية يؤدون امتحان الصرف دون مشاكل
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ترد على تصريحات ترامب: تهديداته جبانة وأكاذيبه حقيرة
خبير عسكري: الصين تدعم إيران بالصواريخ.. واستمرار الحرب يهدد المنطقة
من المجد إلى المنفى.. معركة واحدة أطاحت بالإمبراطور نابليون بونابرت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارة إسرائيلية جديدة والهلال الأحمر ينفي استهداف مبناه في طهران

أرشيفية
أرشيفية
مريم هاني

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جديدة، اليوم الأربعاء، على عدة مواقع في طهران، حيث سُمع دوي إنفجارات في وسط العاصمة الإيرانية وتصاعد دخان ضخم وكثيف من شرقها، بالإضافة إلى استهدف زنجان شمالي إيران.

وأفادت مصادر إعلامية بوقوع غارة إسرائيلية بالقرب من مبنى الهلال الأحمر الإيراني في العاصمة، وهو ما نفته منظمة الهلال الأحمر، مؤكدة أن مبناها لم يتعرض لأي استهداف مباشر.

وفي سياق متصل، تصدت الدفاعات الجوية الإيرانية لأجسام وصفتها بـ"المعادية" في أجواء العاصمة طهران، بحسب ما أفادت به وكالة "مهر" الإيرانية.

ومن جانبها، ذكرت وكالة "تسنيم" أن عمليات التصدي للهجمات لا تزال مستمرة فوق سماء المدينة.
 

جيش الاحتلال الإسرائيلي طهران إيران منظمة الهلال الأحمر الدفاعات الجوية الإيرانية العاصمة الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

الإيجار القديم

بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم

بالصور

اعتماد كلية طب ومستشفيات جامعة الزقازيق مؤسسيا كمركز تدريبي للبورد العربي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

لـ دايت صحى.. طريقة عمل السيزر سلاط

سيزر سلاط
سيزر سلاط
سيزر سلاط

نادين نجيم تثير الجدل بإطلالتها فى أحدث جلسة تصوير

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

صغيرة ومكشوفة.. هوندا تطلق أغرب شاحنة كهربائية

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

المتهمين

القبض على قائدي سيارتين في حفل زفاف بالشرقية | فيديو

متهم - أرشيفية

اتصور فيديو.. القبض على عاطل بحوزته مخدرات بشبرا الخيمة

مدير التجنيد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل

السيدة

سيدة تروي تعرضها للضـ.رب على يد طالبات إحدى المدارس الشهيرة بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

المزيد