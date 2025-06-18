هاني رمزي: زيزو الأنسب لتعويض عاشور.. وغياب عطية الله لغز كبير

أبدى هاني رمزي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، اندهاشه من غياب يحيى عطية الله، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، من المشاركة في المباراة الودية أمام باتشوكا المكسيكي، التي أُقيمت قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

وقال رمزي، خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي ببرنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2: "علامة استفهام كبيرة على عدم إشراك يحيى عطية الله في اللقاء الودي أمام باتشوكا، خاصة في ظل الأزمة التي يعاني منها الأهلي في مركز الظهير الأيسر".

وتساءل رمزي: "إذا كان اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني، فلماذا تم ضمه إلى قائمة الفريق المسافرة لخوض منافسات كأس العالم للأندية؟ هذا القرار يثير الكثير من التساؤلات".

وعن الغيابات التي يعاني منها الأهلي، أكد نجم الأهلي السابق أن زيزو هو اللاعب الأنسب لتعويض غياب إمام عاشور، الذي تأكد ابتعاده عن المشاركة في البطولة بسبب الإصابة.