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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر معقول وميزات رائدة .. أهم مواصفات هاتف Reno 13A

Oppo Reno 13A
Oppo Reno 13A
لمياء الياسين

 كشفت شركة أوبو عن هاتف Reno 13A الأقل تكلفة والذي يأتي بالعديد من المواصفات والميزات الرائدة إليك أهم 

مواصفات ومميزات Oppo Reno 13A
 

يتميز هاتف Oppo Reno 13A بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة Full HD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1200 شمعة

 يحتوي الهاتف على ماسح بصمة مدمج في الشاشة لضمان الأمان. تحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر بدقة 32 ميجابكسل، بينما تتكون الكاميرا الخلفية من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS)، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية 112 درجة، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

هاتف Oppo Reno 13A 


يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 6 من الجيل الأول، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4X بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين UFS 3.1 بسعة 128 جيجابايت.

 يدعم الهاتف ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية (RAM) حتى 16 جيجابايت، وسعة تخزين خارجية تصل إلى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD. 

يحتوي على بطارية بسعة 5800 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السريع SUPERVOOC بقوة 45 واط.

أوبو رينو 13A
 

يعمل هاتف Reno 13A بنظام ColorOS 15 المبني على أندرويد 15، ويأتي بميزات أخرى مثل دعم شريحتي SIM + eSIM، وشبكات الجيل الخامس، وWi-Fi 802.11ac، وBluetooth 5.1، وNFC، وUSB-C، ومكبرات صوت مزدوجة. الهاتف مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/69، ويبلغ سمكه 7.8 ملم ويزن 192 غرامًا.

أسعار وتوافر Oppo Reno 13A

بسعر 48,000 ين (حوالي 330 دولارًا أمريكيًا)، يتوفر هاتف Oppo Reno 13A الآن للطلب المسبق في اليابان، وسيُطرح للبيع في 26 يونيو. سيتوفر بثلاثة ألوان: الرمادي الفحمي، والأزرق الجليدي، والكحلي المضيء. سيُطرح الطراز الذي لا يحتاج إلى شريحة SIM للبيع عبر متاجر التجزئة الكبرى

هاتف هاتف Oppo Reno 13A الكاميرا الأمامية شركة Oppo

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