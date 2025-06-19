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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبرزها الطفح الحراري.. نصائح مهمة للوقاية من أمراض الصيف

الصيف
الصيف
البهى عمرو

حذر الدكتور ناجي الفريد، استشاري أمراض الباطنة، من ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الصيف نتيجة موجات الحر المتكررة وزيادة نسب الرطوبة، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ بشرب كميات كبيرة من المياه، والاهتمام بالنظافة الشخصية، والابتعاد عن الشمس في أوقات الذروة.

وقال الفريد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن أبرز الأمراض التي تنتشر صيفًا تشمل: ضربات الشمس، الجفاف، حروق الجلد، لسعات الحشرات، الطفح الجلدي، التسمم الغذائي، الجدري المائي، الحصبة، وحصوات الكلى.

وأوضح د. ناجي أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة يعرض الجلد لمشكلات مثل الطفح الحراري، خاصة لدى الأطفال، إلى جانب حروق الشمس ولدغات الحشرات، والتي تزداد نشاطًا في الصيف.

ونصح بارتداء الملابس القطنية، وتجنب التعرض للشمس وقت الظهيرة، واستخدام المرطبات وكريمات مضادة للحكة وطاردة للحشرات.

وحول التسمم الغذائي، أكد الدكتور أن الطعام يفسد بسرعة شديدة في الصيف بسبب ارتفاع الحرارة وزيادة نشاط البكتيريا، مشددًا على ضرورة حفظ الطعام في الثلاجة وعدم تناول الأطعمة من مصادر غير موثوقة.

وأشار إلى أن بعض الفواكه مثل البطيخ والخوخ قد تكون أكثر عرضة للتلوث أو المبيدات، ولهذا شدد على أهمية غسلها جيدًا بـ الخل والماء قبل تناولها.

وفيما يتعلق بـ أمراض الطفح مثل الحصبة والجدري المائي، لفت د. ناجي إلى أنها تنتشر في الصيف بشكل ملحوظ لدى الأطفال، مؤكدًا أهمية التطعيمات الأساسية في سن 9 أشهر و18 شهرًا، وأنه يمكن إعطاء جرعة تنشيطية للأطفال الذين لم يحصلوا على اللقاح كاملًا.

أشار الطبيب إلى أن نقص شرب المياه صيفًا يؤدي إلى تركيز الأملاح في البول وتكوُّن الحصوات، مؤكدًا ضرورة شرب المياه بكثرة وتخفيف الأطعمة المالحة للوقاية من الجفاف وحصوات الكلى.


 

أمراض الباطنة أمراض الصيف درجة الحرارة حروق الشمس

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