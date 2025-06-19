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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السياحة والآثار: عودة جميع حجاج البري

الحج السياحي
الحج السياحي
محمد الاسكندرانى

بناءً على توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالإسراع في إنهاء ترتيبات عودة حجاج الحج السياحي من الأراضي المقدسة إلى مصر ولا سيما في ضوء تطورات الأوضاع الإقليمية بالمنطقة، فقد تم الانتهاء من عودة جميع حجاج الحج السياحي البري إلى أرض الوطن بسلام وأمان، والذي كان من المقرر أن يمتد جدول تفويج عودتهم حتى 22 يونيو الجاري.

وجاء ذلك في ضوء ختام موسم الحج السياحي المصري لعام 1446 هـ  2025 م وبعد نجاح خطة التفويج المكثفة التي أعدتها البعثة الرسمية للحج السياحي المصري.

الحج السياحي

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشركات السياحة ورئيس البعثة الرسمية للحج السياحي المصري، أنه تم الانتهاء من تفويج كامل حجاج الحج السياحي البري في وقت قياسي خلال أسبوع واحد، حيث تم تفويج 180 حافلة سياحية تقل قرابة 7500 حاج خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو الجاري بسلاسة وأمان، من مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى منفذ حالة عمار البري بالحدود السعودية الأردنية، ثم عبرت ميناء العقبة بالأردن، وصولًا إلى ميناء نويبع في مصر.

وأشارت إلى أن غرفة العمليات المركزية الطارئة التي شكلتها البعثة تنفيذاً لتوجيهات السيد الوزير، تابعت على مدار الساعة تحركات كافة الحافلات من الأراضي المقدسة وحتى وصولها إلى أرض الوطن، بالتنسيق مع السلطات السعودية، والأردنية، والمصرية.

وأضافت أن الجهود المشتركة والتنسيق المستمر بين الجهات المختصة داخل مصر وخارجها ساهم في ضغط الجدول وإنهائه بالكامل خلال أسبوع، دون حدوث تكدسات أو تأخير يُذكر.

وقد وجهت الأستاذة سامية سامي، الشكر والتقدير إلى كافة السلطات والجهات المعنية المختصة بالمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وكذلك إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وشركات السياحة المنظمة لرحلات الحج البري هذا العام، على الاستجابة السريعة والتنسيق الفوري مع البعثة، مما ساهم في عودة الحجاج في وقت قياسي وبكل سلاسة وأمان.

وعن عودة حجاج السياحة عبر الرحلات الجوية، فإن العمل مستمر لتيسير عودتهم على متن الرحلات المخصصة لهم، حيث ستصل خلال أيام قليلة آخر الرحلات وسط متابعة دقيقة لضمان سلامة وراحة الحجاج حتى لحظة وصولهم لمصر.

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