الكاراتيه المصري يكشف نجمة جديدة.. مايا الهواري تحصد الذهبية

حصدت الطفلة مايا حسن الهواري، الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه، والتي أُقيمت بالصالة المغطاة بنادي جامعة حلوان ، بمشاركة أكثر من 900 لاعب ولاعبة من المسجلين بمراكز الشباب الرياضية والأندية، وبحضور حكام الاتحاد المصري للكاراتيه، إلى جانب طاقم تنظيمي ضم 50 منظمًا على مستوى البطولة.

وتعد هذه ثاني بطولة تشارك فيها مايا، والتي لم يتجاوز عمرها 7 سنوات، وتمكنت خلالها من تحقيق المركز الأول عن جدارة، في إنجاز يُبشّر بمستقبل واعد في اللعبة. وتطمح مايا إلى تحقيق المزيد من البطولات والمراكز المتقدمة في الكاراتيه، مدفوعةً بتدريبات مكثفة واستعداد قوي تقوم به في الوقت الحالي.

وأهدت مايا فوزها إلى مدربها الخبير الكابتن محمود فريد، المدير الفني للكاراتيه، الذي كان له دور كبير في دعمها وتأهيلها للوصول إلى هذا المستوى. وأكدت أنها لن تتوقف عند هذه المرحلة، حيث تطمح لمواصلة التقدم وتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة