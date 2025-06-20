أحمد عبد الفتاح: ريبيرو لا يستحق قيادة الأهلي في مونديال الأندية

أشاد أحمد عبد الفتاح، لاعب الأهلي السابق، بجهود مجلس إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس في حصد لقب الدوري المصري هذا الموسم، على حساب بيراميدز.



وفي المقابل، انتقد عبد الفتاح، خلال ظهوره في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة صدى البلد، قرار الاعتماد على المدرب خوسيه ريبيرو لقيادة الأهلي خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، واصفًا ذلك بـ"الخطأ الكبير" في توقيت حاسم يتطلب قيادة فنية ذات خبرة بالبطولات العالمية.



وأكد لاعب الأهلي الأسبق أن طريقة اللعب التي اعتمدها ريبيرو كانت السبب الرئيسي وراء تراجع الأداء خلال البطولة، موضحًا أن الخطة لم تناسب قدرات اللاعبين، ولم تُظهر القوة المعتادة للأهلي في البطولات القارية والعالمية.



واختتم عبد الفتاح حديثه بالتأكيد، أن الأهلي يمتلك عناصر مميزة، لكنه بحاجة إلى رؤية فنية أوضح وتوظيف أفضل للقدرات، خاصة في المحافل الدولية التي تتطلب دقة تكتيكية ومرونة في التعامل مع المنافسين.