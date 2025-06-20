الزراعة: رفض 3.5 طن إضافات أعلاف مستوردة غير مطابقة للمواصفات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار 382 ترخيص تشغيل ما بين تجديد ولأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من يونيو الجاري.

يأتي ذلك وفقًا لتقرير تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول أبرز أنشطة القطاع وجهود دعم صغار المربين خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، بتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير، ودعم صغار المربين، وفي إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقًا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

وأشار سليمان إلى أن إجمالي التراخيص التي تم إصدارها خلال النصف الأول قد بلغ حوالي 382 ترخيص تشغيل، ما بين تجديد ولأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها 151 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربي الصغير، وذلك بعد التأكد من التزامهم بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة موافقة وزير الزراعة على اعتماد تمويل جديد للمشروع القومي للبتلو بقيمة 276 مليون جنيه لـ 393 مستفيدًا لتربية وتسمين 3929 رأسًا، ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي للبتلو حوالي 9.6 مليار جنيه لأكثر من 44.8 ألف مستفيد لتربية وتسمين ما يزيد عن 518 ألف رأس، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة رؤوس الماشية لدى المستفيدين من المشروع وتقديم كافة أوجه الدعم الفني على أرض الواقع بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطري بكافة المحافظات.

وأضاف أنه تم خلال هذا الشهر أيضًا الموافقة على تسجيل 339 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها من بينها 226 تسجيلة محلية، و113 تسجيلة مستوردة، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني. كذلك تم إصدار حوالي 92 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقًا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

وقال سليمان إنه تم أيضًا خلال النصف الأول من يونيو الجاري الإشراف على إعادة تصدير شحنة بكمية قدرها 3.5 طن إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها، وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة، ومنع دخولها إلى السوق المحلي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على 8 مصانع أعلاف، بإجمالي 22 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن، ماشية، وأسماك)، تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

وتابع أنه تم أيضًا الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.

وشدد رئيس القطاع على أنه تم أيضًا تكثيف المرور والمتابعة على الشوادر وأماكن بيع الأضاحي والتأكد من صحة وسلامة الحيوانات الموجودة بها، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأزمات بالتنسيق مع كافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية لمراقبة حركة تصنيع وبيع وتداول الأعلاف لمنع أي احتكار أو تخزين.

وقال إنه تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية (الصفحة الرسمية للوزارة، منصة مصر الرقمية، تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالخدمات الحكومية)، وذلك تيسيرًا وتبسيطًا لإجراءات تقديم الطلبات واستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونيًا في سهولة ويسر وفي أسرع وقت.

وأكد سليمان مواصلة القطاع الدور التوعوي والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية والعملية بالمزرعة لتعريف صغار المربين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الاقتصادي.