قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا : عدوان إسرائيل على إيران بلا مبرر .. وذريعة زائفة
وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة في سوهاج..و وزير التعليم ينعيه ويوجه بدعم أسرته
برلماني: الرئيس السيسي واجه جماعة الإخوان بكل شجاعة وأنقذ مصر من السقوط
جمعة الغضب والنصر .. مسيرات حاشدة في إيران تنديدا بالعدوان الإسرائيلي
إيران ليست الأخيرة .. إسرائيل تحرق الشرق الأوسط برعاية غريبة
أدعية نهاية السنة الهجرية .. اعرف ماذا يقال في هذه الأيام
البحث عن صاحب محل محتجز أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة
دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025.. خطوات سهلة وسريعة تمنع انقطاع الخدمة
استخراج 13 ناجٍ في حادث انهيار عقارين بـ حدائق القبة
وفاة واحدة و 6 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا انهيار عقارات حدائق القبة
وزيرة التضامن توجه بمساعدة الأسر المتضررة من انهيار عقارين في حدائق القبة
روشتة طبية للتعامل مع أمراض الصيف وارتفاع درجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: رفض 3.5 طن إضافات أعلاف مستوردة غير مطابقة للمواصفات

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار 382 ترخيص تشغيل ما بين تجديد ولأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من يونيو الجاري.

يأتي ذلك وفقًا لتقرير تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول أبرز أنشطة القطاع وجهود دعم صغار المربين خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، بتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير، ودعم صغار المربين، وفي إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقًا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

وأشار سليمان إلى أن إجمالي التراخيص التي تم إصدارها خلال النصف الأول قد بلغ حوالي 382 ترخيص تشغيل، ما بين تجديد ولأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها 151 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربي الصغير، وذلك بعد التأكد من التزامهم بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة موافقة وزير الزراعة على اعتماد تمويل جديد للمشروع القومي للبتلو بقيمة 276 مليون جنيه لـ 393 مستفيدًا لتربية وتسمين 3929 رأسًا، ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي للبتلو حوالي 9.6 مليار جنيه لأكثر من 44.8 ألف مستفيد لتربية وتسمين ما يزيد عن 518 ألف رأس، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة رؤوس الماشية لدى المستفيدين من المشروع وتقديم كافة أوجه الدعم الفني على أرض الواقع بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطري بكافة المحافظات.

وأضاف أنه تم خلال هذا الشهر أيضًا الموافقة على تسجيل 339 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها من بينها 226 تسجيلة محلية، و113 تسجيلة مستوردة، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني. كذلك تم إصدار حوالي 92 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقًا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

وقال سليمان إنه تم أيضًا خلال النصف الأول من يونيو الجاري الإشراف على إعادة تصدير شحنة بكمية قدرها 3.5 طن إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها، وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة، ومنع دخولها إلى السوق المحلي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على 8 مصانع أعلاف، بإجمالي 22 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن، ماشية، وأسماك)، تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

وتابع أنه تم أيضًا الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.

وشدد رئيس القطاع على أنه تم أيضًا تكثيف المرور والمتابعة على الشوادر وأماكن بيع الأضاحي والتأكد من صحة وسلامة الحيوانات الموجودة بها، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأزمات بالتنسيق مع كافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية لمراقبة حركة تصنيع وبيع وتداول الأعلاف لمنع أي احتكار أو تخزين.

وقال إنه تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية (الصفحة الرسمية للوزارة، منصة مصر الرقمية، تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالخدمات الحكومية)، وذلك تيسيرًا وتبسيطًا لإجراءات تقديم الطلبات واستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونيًا في سهولة ويسر وفي أسرع وقت.

وأكد سليمان مواصلة القطاع الدور التوعوي والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية والعملية بالمزرعة لتعريف صغار المربين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الاقتصادي.

الزراعة الثروة الحيوانية الداجنة أعلاف إضافات أعلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

من حق من الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة

الشبكة لمن والهدايا عند فسخ الخطبة من قبل الخاطب؟.. الإفتاء تجيب

حكم زواج الرجل من بنت مطلقته

حكم زواج الرجل من بنت مطلقته .. الإفتاء توضح

ترمس الشاي

ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات

ترشيحاتنا

Apple CarPlay

آبل تكشف عن تحديث CarPlay في iOS 26.. تصميم جديد ومزايا ذكية

Apple Watch

أبل تكشف عن watchOS 26.. تحديث Apple Watch الجديد يغير طريقة الاستخدام

سيارات فرنسية

5 سيارات فرنسية موديل 2025 في مصر.. الأولى بأرخص سعر

بالصور

رجل يكسب 100 ألف دولار من الإبلاغ عن المخالفات المرورية للسيارات

مخالفات مروررة
مخالفات مروررة
مخالفات مروررة

لوك جديد.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تويوتا تطلق سيارة كهربائية تعتمد على تقنيات شاومي وهاواوي الصينية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فورد تطلب من السائقين التوقف عن استخدام هذه السيارات فورا

فورد
فورد
فورد

فيديو

محمود عامر

مش تسول.. فنان معروف يشكي قلة الأعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الرجاء.. نور القلب حين يضيق العالم

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

المزيد