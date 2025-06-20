خطيب السيدة زينب: من يمشي في فضيحة الناس يضعف الإيمان بقلبه.. فيديو

قال الدكتور على الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، منوها بأن من إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعله مشغولا بما لا يعنيه.

وأضاف الجمال، في خطبة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، أن انشغال العبد بما لا يعنيه هو من الخذلان، أما ترك الشخص ما لا يعنيه يرفعه ويعلو من شأنه.

وأشار إلى أن من يمشي في فضيحة الناس فهذا الخلق السيئ يضعف الإيمان في القلوب، وعلى العاقل أن يكون مشغولا بزمانه حافظا للسانه ولابد من طريقة التزكية للنفس لنعالج هذه الصفات الذميمة.

وأوضح أن الاقتداء بأهل الإنابة أمر لازم في التربية وتزكية النفس، فما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح، لقوله تعالى (وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ).

وأكد أن قصص الصالحين والأولياء جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب العباد، قائلا: لا تفتشوا في عيوب الناس".

وأذاعت الفضائية المصرية، بثا مباشرا لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

وألقى خطباء مساجد وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم عن "إذا أردت السلامة من غيرك فاطلبها في سلامة غيرك منك" وهو موضوع خطبة الجمعة التي حددته الوزارة على جميع المساجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن الهدف من موضوع خطبة الجمعة اليوم هو غرس الوعي المجتمعي بأهمية احترام الحياة الخاصة للناس، والتنبيه إلى ضرورة تجنب التدخل في شئون الآخرين، بما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والسلام الإنساني.