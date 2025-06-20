قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا : عدوان إسرائيل على إيران بلا مبرر .. وذريعة زائفة
وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة في سوهاج..و وزير التعليم ينعيه ويوجه بدعم أسرته
برلماني: الرئيس السيسي واجه جماعة الإخوان بكل شجاعة وأنقذ مصر من السقوط
جمعة الغضب والنصر .. مسيرات حاشدة في إيران تنديدا بالعدوان الإسرائيلي
إيران ليست الأخيرة .. إسرائيل تحرق الشرق الأوسط برعاية غريبة
أدعية نهاية السنة الهجرية .. اعرف ماذا يقال في هذه الأيام
البحث عن صاحب محل محتجز أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة
دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025.. خطوات سهلة وسريعة تمنع انقطاع الخدمة
استخراج 13 ناجٍ في حادث انهيار عقارين بـ حدائق القبة
وفاة واحدة و 6 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا انهيار عقارات حدائق القبة
وزيرة التضامن توجه بمساعدة الأسر المتضررة من انهيار عقارين في حدائق القبة
روشتة طبية للتعامل مع أمراض الصيف وارتفاع درجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب السيدة زينب: من يمشي في فضيحة الناس يضعف الإيمان بقلبه.. فيديو

خطيب السيدة زينب
خطيب السيدة زينب
محمد شحتة

قال الدكتور على الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، منوها بأن من إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعله مشغولا بما لا يعنيه.

وأضاف الجمال، في خطبة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، أن انشغال العبد بما لا يعنيه هو من الخذلان، أما ترك الشخص ما لا يعنيه يرفعه ويعلو من شأنه.

وأشار إلى أن من يمشي في فضيحة الناس فهذا الخلق السيئ يضعف الإيمان في القلوب، وعلى العاقل أن يكون مشغولا بزمانه حافظا للسانه ولابد من طريقة التزكية للنفس لنعالج هذه الصفات الذميمة.

وأوضح أن الاقتداء بأهل الإنابة أمر لازم في التربية وتزكية النفس، فما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح، لقوله تعالى (وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ).

وأكد أن قصص الصالحين والأولياء جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب العباد، قائلا: لا تفتشوا في عيوب الناس".

وأذاعت الفضائية المصرية، بثا مباشرا لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

وألقى خطباء مساجد وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم عن "إذا أردت السلامة من غيرك فاطلبها في سلامة غيرك منك" وهو موضوع خطبة الجمعة التي حددته الوزارة على جميع المساجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن الهدف من موضوع خطبة الجمعة اليوم هو غرس الوعي المجتمعي بأهمية احترام الحياة الخاصة للناس، والتنبيه إلى ضرورة تجنب التدخل في شئون الآخرين، بما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والسلام الإنساني.

مسجد السيدة زينب خطيب مسجد السيدة زينب الدكتور علي الله الجمال خطبة الجمعة فضيحة الناس شعائر صلاة الجمعة خطبة الجمعة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

من حق من الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة

الشبكة لمن والهدايا عند فسخ الخطبة من قبل الخاطب؟.. الإفتاء تجيب

حكم زواج الرجل من بنت مطلقته

حكم زواج الرجل من بنت مطلقته .. الإفتاء توضح

ترمس الشاي

ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام

خطيب المسجد الحرام: محاسبة النفس أوضح دليل على كمال عقل المرء

خطيب السيدة زينب

خطيب السيدة زينب: من يمشي في فضيحة الناس يضعف الإيمان بقلبه.. فيديو

أجمل دعاء يوم الجمعة

أجمل دعاء يوم الجمعة.. قصير ومكتوب

بالصور

رجل يكسب 100 ألف دولار من الإبلاغ عن المخالفات المرورية للسيارات

مخالفات مروررة
مخالفات مروررة
مخالفات مروررة

لوك جديد.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تويوتا تطلق سيارة كهربائية تعتمد على تقنيات شاومي وهاواوي الصينية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فورد تطلب من السائقين التوقف عن استخدام هذه السيارات فورا

فورد
فورد
فورد

فيديو

محمود عامر

مش تسول.. فنان معروف يشكي قلة الأعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الرجاء.. نور القلب حين يضيق العالم

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

المزيد