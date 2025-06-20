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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القسام تقصف تجمعات وآليات للاحتلال جنوب خان يونس

أرشيفي
أرشيفي
مريم هاني

نفذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، عدة هجمات على مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام أن مجاهديها قصفوا بقذائف الهاون تجمعًا لجنود وآليات إسرائيلية في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، كما استهدفوا كيبوتس نيريم والعين الثالثة شرق خان يونس بصواريخ من طراز "رجوم" قصيرة المدى بعيار 114 ملم.

وفي السياق ذاته، أعلنت القسام عن استهداف إضافي لتجمعات الاحتلال والآليات جنوب خان يونس، دون أن تورد تفاصيل عن حجم الخسائر في صفوف الاحتلال.

وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أن سلطات الاحتلال تمارس "خنقًا متعمدًا" للقطاع من خلال تقليص الإمدادات الأساسية من الغذاء والدواء والوقود، مما يفاقم الكارثة الإنسانية القائمة.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في أخر بيان لها ظُهر يوم أمس، أن مستشفيات القطاع استقبلت بين يومي الأربعاء والخميس 69 شهيدًا، بينهم شهيدان تم انتشالهما من تحت الأنقاض، إضافة إلى 221 إصابة جديدة، في ظل صعوبات كبيرة تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الركام أو في الطرقات.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر إلى 55706 شهيدًا و130101 مصابًا. فيما بلغت حصيلة الضحايا منذ 18 مارس 2025 فقط نحو 5401 شهيد و18060 مصابًا، بحسب الوزارة.

وفي تعليق أوروبي على تطورات المشهد، قال دبلوماسي أوروبي إن بلاده تحرص على "ألا تستغل إسرائيل تصعيدها مع إيران لتحويل الأنظار عن الوضع في غزة"، في إشارة إلى التوتر الإقليمي المتصاعد.

كتائب القسام حركة حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة قذائف الهاون خان يونس العدوان الإسرائيلي أطباء بلا حدود

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