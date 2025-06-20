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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

السجن المشدد يواجه عاطلاً عقوبة تعريض حياة المواطنين بحفل زفاف للخطر

حبس
حبس
أميرة خلف

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على قائد سيارة ، عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، إثر قيامه بفتح باب السيارة والجلوس أعلاه حال سيره بحفل زفاف بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.


و بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

الأجهزة الأمنية قائد سيارة عاطل منشأة ناصر الحكومة

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