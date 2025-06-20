مصر أكتوبر: القاهرة تقدم جهودا حثيثة لتهدئة الأوضاع بالمنطقة

قال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر عضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر تقدم جهودا حثيثة في سبيل تهدئة الأوضاع والحد من التوترات والصراعات التي تشهدها الساحتين الدولية والإقليمية، سعياً منها نحو تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن أمن واستقرار الشعوب ويحفز من جهود البناء والتنمية والاستقرار.

تهدئة الأوضاع وحفظ الأمن القومي

وأوضح الباز في بيان له اليوم، أن الدبلوماسية المصرية تلعب دورًا حيويًا ومحوريًا في تهدئة الأوضاع وحفظ الأمن القومي في المنطقة العربية والعالم، وهو ما تجلى في جهود قدمتها على المستويين الإقليمي والدولي فيما يتعلق بأحداث وصراعات باتت تهدد الجميع وذلك منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر، حيث أخذت مصر على عاتقها مهمة تهدئة الأوضاع ومحاولة الوصول إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والتفاوض بشأن ضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن مصر شددت على ضرورة الوصول إلى اتفاق عادل وشامل لتحقيق السلام بالمنطقة من خلال لعب دور الوسيط تارة ومخاطبة المجتمع الدولي والجهات القانونية الدولية تارة أخرى، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة التي تجاوزت حد الانتهاك والاختراق للقوانين الدولية إلى ارتكاب جرائم إنسانية وإبادة جماعية ومحاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرا.

جرائم الاحتلال الاسرائيلي

ولفت إلى أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من جرائم الاحتلال الاسرائيلي وتسببها في اتساع رقعة الصراع بالمنطقة وإحداث أزمات إقليمية ودولية خطيرة تتفاقم بشكل كبير إن لم يتم ردع تلك الممارسات التي تحالف القانون الدولي وتعتدي على حقوق الشعوب وتهدد الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي، وما إن غض العالم بصره عن هذا، إلا وقد حدث ما حذرت مصر منه، وما كان لها إلا أن تستمر في دورها بمحاولة تهدئة الأوضاع والعمل على التقارب بين أطراف الصراع لإنهاء حالة التوتر والنزاع وتحقيق الأمن القومي بالمنطقة.