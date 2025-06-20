قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على مصير صلاح مصدق مع الزمالك
بريطانيا تستعد لإجلاء رعاياها من تل أبيب فور فتح الأجواء
الزمالك يخطر المحترفين بالعودة للقاهرة
حفلات الكريسماس.. هاني شاكر ومي فاروق يحييان حفلا في دبي.. 23 ديسمبر
كارثة تنتظر العالم بسبب مفاعل بوشهر النووي.. الإشعاع يمتد إلى مئات الكيلومترات
نهضة صناعة السيارات في مصر | من التجميع المحلي إلى التوطين الكامل والتصدير.. خبير يعلق
مش هيلعب أمام بورتو | خبر غير سعيد لجماهير الأهلي
استخراج فتاة | ارتفاع عدد الناجين في انهيار عقارات بحدائق القبة إلى 14
الأهلي وبالميراس| ياسمين عز عن أفشة: كان سارح في ملكوت الله وناقص يطلب شاي
عفو جديد بمناسبة 30 يونيو .. ما الشروط الدستورية والقانونية؟
رعب في تل أبيب.. صواريخ إيرانية تخترق القبة الحديدية للاحتلال
سيد معوض يهاجم الأهلي بسبب عقوبة تريزيجيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الضربة الإيرانية الأخيرة تصيب أهدافًا عسكرية واقتصادية لإسرائيل

صاروخ
صاروخ
عبد الخالق صلاح

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن الضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل استهدفت مناطق استراتيجية ذات طابع عسكري واقتصادي بالغ الأهمية، أبرزها مدينة حيفا.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت حظرًا واسعًا على نشر المعلومات ومقاطع الفيديو، وسط تحذيرات من تداول أي صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التهديد بعقوبات قد تصل إلى 30 شهرًا من السجن وفقًا لمشروع قانون جديد.

وأوضحت أنه بحسب المعلومات المتوفرة تم تسجيل 30 إصابة في حيفا وحدها، من بينها 3 إصابات خطيرة، بعد سقوط صاروخ باليستي على مبنى يُعرف باسم «مبنى الصاروخ» والذي يضم مكاتب حكومية إسرائيلية قُرب ميناء حيفا ومستشفى رمبام.

وتابعت: «صواريخ أخرى سقطت في بئر السبع ومنطقة المركز في تل أبيب، مما أدى إلى تدمير واسع، وبيّنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أحد الصواريخ في بئر السبع كان يحمل 300 كغم من المتفجرات».

وواصلت: «الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت مؤقتًا السماح بالخروج من الملاجئ، لكنها طالبت الإسرائيليين بالبقاء قرب الأماكن المحصنة تحسبًا لموجة صاروخية جديدة».

وأكدت أبو شمسية أن الجيش الإسرائيلي أصدر فيديو يوثّق غارات جوية استهدفت ما قال إنها منصات صواريخ إيرانية وكتيبة من الحرس الثوري غرب إيران، كما تحدث عن اغتيال قائد بارز مسؤول عن إطلاق صواريخ في موجات سابقة.

https://www.youtube.com/watch?v=BIQjk5v40ew

دانا أبو شمسية القاهرة الإخبارية القدس المحتلة مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

سعر الجنيه الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

مصروفات المدارس التجريبية 2026

مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. تفاصيل عاجلة وقرارات نهائية بشأنها الآن

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

حسام موافي

حسام موافي يكشف أخطار التدخين والمخدرات

حسام موافي

حسام موافى يكشف أخطر أنواع الكوليسترول

ياسمين عز

مفتعلة | ياسمين عز تكشف مفاجأة عن عاصفة مباراة الأهلي وبالميراس

بالصور

10 أطعمة "سحرية" لتنظيم الأمعاء وتحسين الهضم.. احرص على تناولها

أطعمة تحسن صحة الأمعاء وتسهل عملية الهضم
أطعمة تحسن صحة الأمعاء وتسهل عملية الهضم
أطعمة تحسن صحة الأمعاء وتسهل عملية الهضم

في بداية الصيف .. 4 أطعمة تزيد الشعور بالحر يجب تقليلها

أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق
أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق
أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق

فاكهة صيفية محبوبة تنظف الكبد وتطرد السموم من الجسم بفعالية مذهلة

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟

رجل يكسب 100 ألف دولار من الإبلاغ عن المخالفات المرورية للسيارات

مخالفات مروررة
مخالفات مروررة
مخالفات مروررة

فيديو

محمود عامر

مش تسول.. فنان معروف يشكي قلة الأعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد