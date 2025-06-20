الضربة الإيرانية الأخيرة تصيب أهدافًا عسكرية واقتصادية لإسرائيل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن الضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل استهدفت مناطق استراتيجية ذات طابع عسكري واقتصادي بالغ الأهمية، أبرزها مدينة حيفا.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت حظرًا واسعًا على نشر المعلومات ومقاطع الفيديو، وسط تحذيرات من تداول أي صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التهديد بعقوبات قد تصل إلى 30 شهرًا من السجن وفقًا لمشروع قانون جديد.

وأوضحت أنه بحسب المعلومات المتوفرة تم تسجيل 30 إصابة في حيفا وحدها، من بينها 3 إصابات خطيرة، بعد سقوط صاروخ باليستي على مبنى يُعرف باسم «مبنى الصاروخ» والذي يضم مكاتب حكومية إسرائيلية قُرب ميناء حيفا ومستشفى رمبام.

وتابعت: «صواريخ أخرى سقطت في بئر السبع ومنطقة المركز في تل أبيب، مما أدى إلى تدمير واسع، وبيّنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أحد الصواريخ في بئر السبع كان يحمل 300 كغم من المتفجرات».

وواصلت: «الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت مؤقتًا السماح بالخروج من الملاجئ، لكنها طالبت الإسرائيليين بالبقاء قرب الأماكن المحصنة تحسبًا لموجة صاروخية جديدة».

وأكدت أبو شمسية أن الجيش الإسرائيلي أصدر فيديو يوثّق غارات جوية استهدفت ما قال إنها منصات صواريخ إيرانية وكتيبة من الحرس الثوري غرب إيران، كما تحدث عن اغتيال قائد بارز مسؤول عن إطلاق صواريخ في موجات سابقة.

https://www.youtube.com/watch?v=BIQjk5v40ew