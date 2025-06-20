يوفنتوس يحسم موقفه من كونسيساو

اتخذت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل الجناح البرتغالي الشاب فرانسيسكو كونسيساو، المُعار من نادي بورتو، وذلك بعد أشهر من التكهنات حول إمكانية بقائه من عدمها عقب نهاية إعارته هذا الصيف.

وبحسب ما كشفته صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن مسؤولي البيانكونيري قرروا تفعيل خيار الشراء الموجود في عقد الإعارة، والقيام بدفع قيمة الشرط الجزائي المحدد بـ30 مليون يورو، من أجل الحصول على بطاقة اللاعب نهائيًا من بورتو.

ووفقًا للتقرير، فإن الشرط الجزائي يمكن تفعيله خلال فترة محددة تمتد من 15 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل، وهي المهلة الزمنية التي يتحرك خلالها يوفنتوس لإتمام الصفقة بشكل رسمي وسريع قبل نهاية المهلة.

ومن المنتظر أن يوقّع كونسيساو على عقد يمتد لخمس سنوات مع السيدة العجوز، في خطوة تعكس اقتناع الإدارة والإطار الفني بقدرات اللاعب الفنية وأهميته المستقبلية ضمن مشروع النادي.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى وجود بند خاص في عقد كونسيساو ينص على حصوله على 20% من قيمة الشرط الجزائي في حال تم تفعيله، وهو ما يعني أن اللاعب سيحصل على مبلغ 6 ملايين يورو، بينما يحصل بورتو على 24 مليون يورو.

ويُذكر أن فرانسيسكو كونسيساو، نجل المدرب الشهير سيرجيو كونسيساو، قدّم مستويات جيدة خلال فترة إعارته مع يوفنتوس، لفت بها أنظار الإدارة، التي رأت في استمراره استثمارًا طويل الأمد خاصة مع صغر سنه وقدراته الفنية العالية.