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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شاب وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، حادث تصادم أليم بين سيارتين، أسفر عن مصرع شاب وإصابة 5 أشخاص آخرين من بينهم زوجته وطفله، تم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق بدائرة المركز، ووجود متوفى ومصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي قيادة المدعو "إسلام م.ع.م"، 30 عامًا، حاصل على معهد فني، ويقيم بدائرة المركز، وسيارة أخرى ملاكي قيادة المدعو "حسن ع.ك.ا"، 36 عامًا، مقاول ومقيم بمحافظة قنا، وذلك نتيجة اصطدام السيارتين وجهاً لوجه.

أسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الأولى، وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى دار السلام المركزي، كما أسفر عن إصابة زوجته "إيمان ع.ر"، 29 عامًا، ربة منزل، بكسر في الفخذ الأيمن وجروح رضية بالوجه، ونجلهما الطفل "سليم"، 5 سنوات، مصابًا بجرح في الجبهة، وتم نقلهما أيضًا إلى ذات المستشفى.

كما أُصيب قائد السيارة الثانية بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إضافة إلى مرافقيه "محمود ع.ط.ع"، 32 عامًا، ميكانيكي، و"عماد ب.ل.ط"، 36 عامًا، مقاول، وكلاهما من محافظة قنا، حيث نُقلا إلى مستشفى أبو تشت المركزي لتلقي العلاج، وقد تبيّن إصابة الأخير باشتباه كسر في عظام الجمجمة.

وبسؤال المصابين، ونجل شقيق المتوفي المدعو "محمد أ.م.ع"، 21 عامًا، طالب جامعي، أفادوا جميعًا بمضمون ما حدث، وأكد الأخير عدم وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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