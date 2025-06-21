ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها لقطة عفوية

شاركت النجمة ياسمين عبدالعزيز جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وتألقت ياسمين عبد العزيز بإطلالة لافته بالكاجوال واعتمدت تسريحة شعر انسيابية ناعمة،ومن الناحية الجمالية وضعت مكياج بسيط يبرز جمال ملامحها.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله ومحمود ياسين وإنجي كيوان ، بتول الحداد ، منة عرفة ، بسنت الباشا ، مجموعة كبيرة من النجوم ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري



وكان قد أشاد الناقد الفني طارق الشناوي بالموهبة الكبيرة للنجمة ياسمين عبد العزيز، مؤكداً أنها واحدة من القلائل اللاتي يطلق عليهن وصف "نجمة شباك".