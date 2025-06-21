صبري عبد المنعم يكشف لـ صدى البلد تطورات حالته الصحية

طمأن الفنان صبري عبد المنعم الجمهور على حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها.

و قال صبري عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: “ الحمد لله خرجت من المستشفى و موجود في المنزل حالياً ، الحمد لله أفضل ، و أدعولي بالشفاء".



و استطرد صبري عبد المنعم أن الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية يتواصل معه بشكل يومي و لم تتأخر النقابة في أي شي، مؤكدا أن حالته الصحية الحمد لله مستقرة و أنه بخير ، موجها الشكر للفنان محمود حميدة ، و الفنان لطفي لبيب و الفنان عيد أبو الحمد و كل الزملاء من الذين زاروه و توصوا معه.

يذكر أن كان قد شارك الفنان صبري عبد المنعم في فيلم "في عز الظهر





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