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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صبري عبد المنعم يكشف لـ صدى البلد تطورات حالته الصحية

الفنان صبري عبد المنعم مع الإعلامية أوركيد سامي
الفنان صبري عبد المنعم مع الإعلامية أوركيد سامي
أوركيد سامي

طمأن الفنان صبري عبد المنعم الجمهور على حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها.  

و قال صبري عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: “ الحمد لله خرجت من المستشفى  و موجود في المنزل حالياً ، الحمد لله أفضل ، و أدعولي بالشفاء".


و استطرد صبري عبد المنعم أن الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية يتواصل معه بشكل يومي و لم تتأخر النقابة في أي شي، مؤكدا أن حالته الصحية الحمد لله مستقرة و أنه بخير ، موجها الشكر للفنان محمود حميدة ، و الفنان لطفي لبيب و الفنان عيد أبو الحمد و كل الزملاء من الذين زاروه و توصوا معه.

يذكر أن كان قد شارك الفنان صبري عبد المنعم في فيلم "في عز الظهر 


 

https://youtube.com/shorts/zGseI2UD0x0?si=26Es9DB_7XlD-daV

اخبار الفن نجوم الفن الإعلامية أوركيد سامي الفنان صبري عبد المنعم

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