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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأوراق المطلوبة لاسترداد المصرية المتزوجة من أجنبى لجنسيتها

الجوازات
الجوازات
مصطفى الرماح

يستعرض “صدى البلد” الخطوات والإجراءات والأوراق المطلوبة لاسترداد المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية.

طلب استرداد المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية

  • يقدم هذا الطلب من المصرية المتزوجة من أجنبى وفقدت الجنسية المصرية لتنازلها عن الجنسية المصرية بعد الدخول فى جنسية زوجها الأجنبى وذلك طبقا للمادة 13 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975
  • يقدم هذا الطلب من السيدات فقط والمتزوجات من أجانب
  • تعتبر من ووفق على استردادها الجنسية المصرية مصرية الجنسية اعتبارا من تاريخ الموافقة على طلبها
  • تعتبر مزدوجة الجنسية وتعامل بمصر بوصفها من الجنسية المصرية
  • لا تنشر أسماء من ووفق على استردادهم الجنسية المصرية بالجريدة الرسمية
  • لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب
  • لا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب

المستندات المطلوبة

  • شهادة ميلاد مقدمة الطلب
  • شهادة ميلاد والد مقدمة الطلب (وقد تطلب شهادة ميلاد الجد في بعض الحالات)
  • جواز سفر مقدمة الطلب الأجنبي الساري
  • وثيقة الزواج
  • عقد الطلاق في حالة انتهاء الزوجية بالطلاق
  • شهادة وفاة الزوج في حالة انتهاء الزوجية بوفاة الزوج

التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة

شهر من تاريخ تقديم الطلب

الإيصال الدال على استلام الأوراق

إيصال الرسوم

الرسوم المقررة للطلب

50,55 جنيه, إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.

رسوم الخدمة الإلكترونية

20 جنيهات

أجنبي الجنسية المصرية المصرية الجريدة الرسمية

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