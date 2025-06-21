اندلاع حريق هائل في تل أبيب بعد رشقة صاروخية إيرانية | شاهد

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، لقطات مصورة توثق لحظة اندلاع حريق هائل في مبنى جنوبي تل أبيب، بعد رشقة صاروخية شنتها إيران في وقت سابق.

אזעקות הופעלו במרכז הארץ, כ-5 שיגורים זוהו מאיראן: שריפה פרצה על גג מבנה בגוש דן כתוצאה מרסיסי ירוט, לא דווח על נפגעיםhttps://t.co/cEHcQZ9cVn@OrHeller @Yossi_eli pic.twitter.com/4rcpRA5juq — חדשות 13 (@newsisrael13) June 21, 2025

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه رصد إطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران تجاه الأراضي المحتلة.

وقال الجيش إن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية تحاول اعتراض تلك الصواريخ.

A fire broke out on the roof of a building in central Israel after debris from an interceptor fell during the latest Iranian missile attack. pic.twitter.com/ntfuvWS5of — ILRedAlert (@ILRedAlert) June 21, 2025

وأفادت القناة 12 العبرية بدوي انفجارات هائلة في مدينة تل أبيب.

كما دوت صفارات الإنذار في مناطق القدس والمركز وتل أبيب وسط إسرائيل، من نتانيا شمالاً حتى أسدود جنوباً مروراً بتل أبيب، وسط مطالبات للسكان باللجوء للأماكن المحمية.

تدمير منصات الإطلاق

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن بلاده دمرت أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وعندما سُئل عن وضع قدرات إسرائيل الدفاعية في مواجهة الهجمات الصاروخية الإيرانية، أجاب نتنياهو: "نحن نضرب منصات إطلاق الصواريخ، ليس مهماً كثيراً عدد الصواريخ التي يملكونها، ما يهم هو عدد المنصات"، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي زعم، الأربعاء، أنه دمر قرابة 40% من منصات الصواريخ الإيرانية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

إضعاف إيران

وفي وقت سابق الخميس، قال مسؤولون إسرائيليون وغربيون وإقليميون لوكالة "رويترز"، إن الغارات الجوية الإسرائيلية الكثيفة تهدف إلى ما هو أبعد من تدمير أجهزة الطرد المركزي النووية والقدرات الصاروخية الإيرانية، بل تسعى إلى تحطيم أسس الحكم الذي يقوده المرشد علي خامنئي وتركه على شفا الانهيار.

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد إضعاف إيران بما يكفي لإجبارها على تقديم تنازلات جوهرية بشأن التخلي بشكل دائم عن تخصيب اليورانيوم، وبرنامج الصواريخ الباليستية.