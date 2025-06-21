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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب تعقد صالونا حول مرور 7 سنوات على تأسيسها

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
محمد الشعراوي

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا في الساعة السابعة مساء غداً السبت، بعنوان: "7 سنوات تنسيقية عطاء متجدد في العمل العام"، وذلك بمناسبة مرور 7 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويتناول الصالون المناقشة حول الذكرى السابعة على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودور وأهمية التنسيقية في تمكين الشباب، وتأثيرها في تأهيل وإعداد الكوادر السياسية الشبابية، وكيف أثرت التنسيقية في إثراء الحياة السياسية والعمل العام منذ تأسيسها وحتى الآن مع مرور 7 سنوات على تدشينها.

 فضلاً عن دور التنسيقية في التفاعل مع قضايا المجتمع ومناقشتها وطرح الحلول والمبادرات، وكيف جمعت التنسيقية بين مختلف الأحزاب السياسية في مصر ومستقلين كمنصة حوارية تضم جميع الأيديولوجيات والاتجاهات، بالإضافة إلى دور نواب التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ ومساهمتهم الفاعلة في العمل البرلماني.


يدير الحوار خلال الصالون النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من: النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، والنائب المستقل أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء التنسيقية، والدكتورة شيماء عبد الإله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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