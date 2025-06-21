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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل انطلاق الامتحانات المضافة للمجموع.. هل توجد أسئلة للطلاب المتميزين؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن وجود أسئلة ذات مستوى عالٍ من الصعوبة في امتحانات الثانوية العامة ، أمر ضروري ومقصود، مشيرًا إلى أن هذه الأسئلة تهدف إلى تمييز الطالب المتميز عن غيره، وليس لإرباك الطلاب كما يعتقد البعض.

الدرجة النهائية للجميع "كارثة تعليمية"

وأضاف فياض، خلال صباح البلد ، أن حصول جميع الطلاب على الدرجة النهائية ليس مؤشرًا على نجاح المنظومة التعليمية، بل يمثل كارثة تعليمية حقيقية، لأنه لا يسمح بالتفريق بين مستويات التحصيل المختلفة.

 وقال:"لازم نفرق بين الطالب المتفوق والطالب المتوسط.

الاعتراضات على صعوبة الامتحانات "غير مبررة"

وعبّر فياض عن اعتراضه على الطلاب الذين يشتكون من صعوبة بعض الأسئلة، معتبرًا أن وجود سؤال أو أكثر بمستوى عالٍ من التفكير أمر طبيعي ومتوقع في امتحانات مثل الثانوية العامة."اللي بيقولوا إن في أسئلة صعبة، ده شيء طبيعي.. لازم يكون في سؤال بيميز".

الكاتب الصحفي رفعت فياض امتحانات الثانوية العامة صعوبة الامتحانات اسئلة التميز

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