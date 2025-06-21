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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني : مصر تدير ملف الأمن باحترافية وتصعيد إسرائيل وإيران يهدد استقرار المنطقة

خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب
خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب

حذر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب من التصعيد العسكري المتسارع بين إسرائيل وإيران لخطورته على الأمن والاستقرار بالمنطقة لأن استمرار هذا التوتر قد يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار الإقليمي لها انعكاسات أمنية واقتصادية وجيوسياسية ستكون خطيرة .


وأكد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى هي الدولة الوحيدة التي تدير ملف الأمن بكل احترافية ومهنية منتقداً وبشدة استخدام دولة الإحتلال للحلول العسكرية واستخدام السلاح لحل مشاكلها بدول الجوار لأنها ستدفع ثمنه من زيادة كراهية الشعوب خاصة دول الجوار وتساعد علي إشعال الشرق الأوسط
وأكد النائب خالد طنطاوى أن المشهد الإقليمي والتطورات المتلاحقة فى الوقت الراهن تكشف عن مرحلة جديدة من الصراعات المفتوحة لا تقتصر تداعياتها على أطرافها المباشرين، بل تمتد لتطال أمن دول المنطقة واستقرارها الداخلي، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُدير الموقف برؤية استراتيجية دقيقة، تراعي المصالح الوطنية وتحافظ على التوازن في معادلات شديدة التعقيد.
ووجه النائب خالد طنطاوى تحية قلبية للمصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية على وقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى في هذه المرحلة الدقيقة، موضحًا أن حماية الأمن القومي تبدأ من دعم المؤسسات والقيادة السياسية ورفع درجة الوعي العام بمخاطر المرحلة وتحدياتها الداخلية والخارجية .

خالد طنطاوى مجلس النواب إسرائيل إيران مصر

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