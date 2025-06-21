نوتنجهام فورست يُجدد عقد مدربه نونو سانتو

أعلن نادي نوتنجهام فورست، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، رسميًا تجديد عقد مدربه البرتغالي نونو سانتو حتى صيف عام 2028.

ونشر النادي بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح فيه أن مالك النادي، إيفانجيلوس ماريناكيس، توصل إلى اتفاق مع سانتو يقضي بتمديد عقده لمدة ثلاث سنوات إضافية.

وجاء ذلك مكافأةً له على الأداء المميز الذي قدمه مع الفريق في الموسم الماضي.

ونجح المدرب البرتغالي في قيادة نوتنجهام فورست لإنهاء الدوري الإنجليزي في المركز السابع برصيد 65 نقطة، وهو ما منح الفريق بطاقة المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي، ليعود النادي إلى المنافسات القارية بعد غياب دام 30 عامًا.