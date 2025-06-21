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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد البرازيلي يتقدم بطلب استضافة كأس العالم للأندية 2029

البرازيل
البرازيل
القسم الرياضي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم السبت، تقدمه بطلب إستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2029، وذلك بعد أيام من انطلاق النسخة الجديدة المقامة حاليا في أمريكا.


وقال سمير زَوْد رئيس الاتحاد البرازيلي، في تصريحات رسمية: "بدأ كل شيء بمحادثة تمهيدية، تحدثتُ عن أهدافي كرئيس للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وقلتُ إننا نريد أن نكون أقرب إلى الفيفا".

وأضاف: "ثمنت الحدث ومستوى الأندية البرازيلية، وأخيرًا، جعلتُ البلاد مُستعدة لاستضافة كأس العالم القادمة، كان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في غاية السعادة، وقال إن ذلك مُمكن تمامًا، والآن سنعمل على تحقيق ذلك، سيكون هدفًا رائعًا".

وتُقام بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الأولى، بمشاركة 32 فريقًا من جميع أنحاء العالم، وحتى الآن، تُقدّم الأندية البرازيلية، التي تضمّ أكبر عدد من الفرق في البطولة - بوتافوجو، فلامنجو، فلومينينسي، وبالميراس - أداءً جيدًا، محققةً أداءً رائعًا ونتائج ممتازة من جميع الفرق الأربعة.

وانعقدت القمة التنفيذية لكرة القدم للفيفا 2025 في ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية، بين 19 و21 يونيو 2025، خلال المرحلة الأولى من النسخة الأولى في النظام الجديد لكأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقًا من جميع أنحاء العالم.

واجتمع ممثلو الاتحادات الأعضاء في الفيفا، والبالغ عددها 211، للاستماع إلى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو وقادة آخرين، بمن فيهم الأمين العام للفيفا ماتياس جرافستروم، حول المشاريع الحالية والمستقبلية التي ستُشكّل مستقبل اللعبة.

الاتحاد البرازيلي كأس العالم للأندية 2029 البرازيل

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