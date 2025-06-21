مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن محمد شريف.. تفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مفاجأة بشأن اللاعب محمد شريف، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: "مفاجأة الموسم.. هلمح لانتقال محمد شريف للزمالك وابتسامة شريف تسعد الزملكاوية".

على الجانب الآخر، أكد الإعلامي أمير هشام أن هناك حالة غضب من محمد شريف داخل نادي الزمالك؛ في ظل عدم حسم موقفه النهائي من الانضمام للأبيض، خاصة بعد ختام مسيرته مع نادي الخليج السعودي.

وقال، عبر برنامج “بلس 90” على شاشة قناة “النهار” الفضائية: “محمد شريف ما زال ينتظر مسئولي النادي الأهلي، وقد تكون هناك رغبة كبيرة في التعاقد معه”.

وأضاف: “الزمالك رفع عرضه المالي لـ محمد شريف مؤخرا أكثر من مرة؛ من أجل الحصول على توقيعه الرسمي”.

وأكمل: “هناك حالة غضب داخل الزمالك من تأخر اللاعب في حسم موقفه بعد نهاية مسيرته مع الخليج السعودي”.