وئام مجدي تروح لـ فيلم ماما و بابا

انضمت الفنانة وئام مجدي إلى فريق عمل فيلم "ماما و بابا وهو فيلم كوميدي.

وشاركت الفنانة وئام مجدي، متابعيها، صورا من كواليس تصوير الفيلم، وذلك علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت وئام مجدي، تعليقا على الصور: فيلم ماما و بابا قريباً

فيلم ماما و بابا " هو فيلم كوميدي من بطولة الفنان عبد الرحمن توتا، والفنانة ياسمين رئيس.

يُذكر أن الفنانة وئام مجدي تألقت في رمضان 2025 من خلال مشاركتها في مسلسلي "الكابتن" و"أهل الخطايا".

ويتكون مسلسل "الكابتن" من 15 حلقة، عن قصة أيمن الشايب، وتأليف عمرو الدالي، ويُخرجه المخرج معتز التوني، والعمل من إنتاج المنتج كريم أبو ذكري.

ويشارك في بطولة الفيلم النجمات آية سماحة، وسوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبدالوهاب، وعمر شوقي، والفنان سامي مغاوري، وميمي جمال، ووئام مجدي، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم.

أما مسلسل "أهل الخطايا"، فهو من بطولة جمال سليمان، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، وأحمد فهيم، وفرح الزاهد، وإسلام جمال، ومطرب المهرجانات إسلام كابونجا، وولاء الشريف، ووئام مجدي، وسارة درزاوي، وأشرف زكي، وهنادي عبد الخالق، وعايدة فهمي، وعبير منير، وشريف عمر، ومحمود السراج.

المسلسل من تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.