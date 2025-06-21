الوكالة الدولية الذرية: استهداف منشأة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي بأصفهان

قالت الوكالة الدولية الذرية أن إسرائيل استهدفت منشأة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في أصفهان الإيرانية.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة “العربية”.

قالت الأمم المتحدة أن الحرب بين إيران وإسرائيل يجب ألا تؤدي إلى أزمة لاجئين.

500 مواطن أمريكي في إسرائيل

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت في بيان أنها قامت بـإجلاء نحو 79 موظفًا من العاملين في سفارتها لدى إسرائيل، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم، في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة بالمنطقة.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن هناك ما بين 300 إلى 500 مواطن أمريكي في إسرائيل قد يطلبون مساعدة يومية في جهود الإجلاء.