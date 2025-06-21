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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص موديل رياضي بحالة كسر الزيرو.. أحدث تعديل في مرسيدس G-CLASS

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.


تويوتا كورولا 2024 كسر زيرو .. أعلى فئة بأقل سعر| سوق المستعمل
يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الطرازات المختلفة، ومنها سيارات العلامة اليابانية تويوتا، والتي تتنوع بين الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، أو الكروس أوفر، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك والسيدان.

أرخص سيارة رياضية من شيري.. بحالة كسر الزيرو
يبحث الكثير عن سيارات بحالة كسر الزيرو وسط التنوع الكبير في سوق المستعمل المصري، وتعد السيارة شيري تيجو 4 برو واحدة من أبرز السيارات التي ظهرت هناك ضمن مجموعة طرازات العلامة الصينية، حيث تصنف بأنها ارخص سيارات شيري الرياضية في الموديلات الحديثة.

أسعار ومواصفات كيا EV5 موديل 2025 في السعودية
تواصل كيا الكورية الجنوبية عملاق صناعة السيارات، تعزيز تواجدها في السوق السعودي، بتقديم عدد متنوع من الاصدارات، منها السيارة EV5 موديل 2025، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية متعددة الاستخدام SUV ذات المفهوم الكهربائي.

أحدث تعديل لسيارة مرسيدس G-CLASS الرياضية.. بلمسات MANSORY
تواصل MANSORY الألمانية رائدة مجال تعديل السيارات، من وضع لمساتها الساحرة على سيارات مرسيدس G-CLASS، حيث ظهرت أحدث هذه الطرازات والتي تحمل اللقب Speranza، بتعديلات شاملة ظهرت على الهيكل الخارجي، بالاضافة إلى المقصورة الداخلية، والقدرات الفنية أيضًا.

فورد تقدم أقوى سيارة بيك أب من عائلة RANGER.. بتقنيات هايبرد
كشفت فورد الأمريكية عن توسيع نطاق سيارات RANGER الشهيرة، والتي تنتمي إلى فئة الـ"بيك أب"، بعد أن تم تقديمها بقدرات فنية هجينة، إلى جانب ترقيات تتعلق بالهيكل الخارجي، إضافة إلى احتواء السيارة على حزمة من التقنيات.

أحدث 5 سيارت صينية في السوق المصري .. بالأسعار
يستقبل السوق المصري عددًا كبيرًا من السيارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التصميم الخارجي والداخلي، واختلاف التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار بحسب كل فئة وإصدار، إلى جانب تنوع السيارات وفقًا لبلد المنشأ، ومنها السيارات الصينية، والتي استطاعت ان تحقق انتشارًا واسعًا في الشارع المصري.

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