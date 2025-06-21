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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الظهور الأول لـ فيرتز في تدريب ليفربول"

فيرتز
فيرتز
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أمير هشام  لقطة من الظهور الأول لـ فيرتز في تدريب ليفربول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"الظهور الأول لـ فيرتز في تدريب ليفربول".

وكان قد عبّر النجم الألماني الشاب فلوريان فيرتز، عن سعادته الكبيرة بإتمام انتقاله رسميًا إلى نادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أن طموحه يتجاوز مجرد خوض تجربة جديدة، ليصل إلى حدود السعي نحو التتويج بجميع البطولات الممكنة مع "الريدز".

وانضم فيرتز، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى ليفربول، قادمًا من باير ليفركوزن بعد موسم مذهل مع بطل البوندسليجا، حيث وقّع عقده رسميًا اليوم الجمعة؛ ليُصبح أولى صفقات المدرب الجديد آرني سلوت في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي تصريحاته للموقع الرسمي للنادي، قال فيرتز: "أشعر بفخر كبير، كنت أحلم بهذه اللحظة منذ وقت طويل، والآن تحقق الحلم، أنا سعيد للغاية".

وأضاف: "الدافع الأساسي بالنسبة لي هو الرغبة في تجربة شيء مختلف، والخروج من الدوري الألماني إلى تحدٍ جديد في البريميرليج، تحدثت مع لاعبين سبق لهم التواجد هنا، وأكدوا لي أن الأجواء لا تُوصف، وكل ملعب يضج بالحياة، أتطلع بشدة إلى أول مباراة أخوضها بقميص ليفربول".

وعن أهدافه مع الفريق، أوضح فيرتز أنه جاء لتحقيق البطولات لا أقل، قائلًا: "أريد الفوز بكل شيء كل عام، نبدأ بالعمل الجاد، ثم نبني عليه، هدفي أن نُتوج بالبريميرليج مجددًا، وأن ننافس بقوة في دوري أبطال أوروبا، أنا لاعب طموح للغاية".

وأكد: "شعرت بسعادة كبيرة لما حققه الفريق الموسم الماضي، فقد كانوا رائعين، الأجواء الجماهيرية كانت مذهلة، واحتفالات التتويج كانت جنونية، الآن أريد أن أكون جزءًا من هذه اللحظات، وأن أُسهم في كتابة المزيد من الإنجازات".

فيرتز شدد على أنه لم يأتِ إلى ليفربول من أجل المتعة فقط؛ بل من أجل تحقيق أهداف واضحة، قائلًا: "أريد أن أمنح الجماهير ما يستحقونه، ألعب دائمًا من أجل الفوز، وهذا يمنحني دافعًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لدي".

وأشار اللاعب الألماني إلى أن أحد أسباب اختياره لليفربول؛ هو رغبته في تطوير مستواه البدني تحديدًا، وأضاف: "الجميع يعرف أن لاعبي ليفربول يتميزون بالقوة البدنية والانضباط، إنهم أشبه بالآلات، وهذا التحدي هو ما أبحث عنه، أن أُصبح أفضل، وأطور نفسي في هذا الجانب".

واختتم تصريحاته: "أشعر أنني في المكان المناسب لتطوير نفسي والفوز بالألقاب، ليفربول هو النادي المثالي لذلك".

ويُنتظر أن يُشكل فيرتز إضافة كبيرة لوسط ليفربول، حيث يتمتع برؤية فنية مميزة وقدرة على صناعة اللعب، وهو ما يتماشى مع أسلوب آرني سلوت الذي يعوّل على التمريرات السريعة والتحولات الهجومية.

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